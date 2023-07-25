Дом, где он вырос, любимые номера и портрет мамы. Рэшфорд показал Гари Невиллу свои татуировки

Чего там только нет.

Гари Невилл встретился с Маркусом Рэшфордом в США, куда «Юнайтед» приехал на свой предсезонный тур. Эксперт Sky Sports провел с нападающим небольшое, но очень любопытное интервью, в процессе которого игроку нужно было честно ответить на 30 коротких вопросов.

Когда экс-защитник «красных дьяволов» спросил Маркуса о любимых татуировках, футболист расщедрился и показал множество рисунков, набитых на его теле.

«Любимая татуировка? Она еще не закончена, это будет семейный портрет. Сзади будут еще двое. Пожалуй, это моя самая любимая».

«Все татуировки что-то значат для меня. Это все места, где я рос. В Манчестере. Это дом, где я жил со своей бабушкой, тут я жил со своей мамой, пока мы не переехали в другое место».

«Здесь последний наш дом и мои номера».

«А тут все мои любимые номера».

Что любопытно, Маркусу посчастливилось выступать под каждым номером из тех, что ему нравятся. На разных этапах своей карьеры он играл с №7, 9, 10, 11, 14, 19 и 39 за «Юнайтед» и сборную Англии.

«Моя мама кричит на меня за мои татуировки. Да, до сих пор», — заключил футболист с улыбкой.

Если хотите посмотреть на тату Рэшфорда повнимательнее, то вот и видео:

А какая из татуировок понравилась вам? 😏