«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Килиана Мбаппе. Шансы невысоки
«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за трансфер Килиана Мбаппе, сообщает CBS Sports.
Красные дьяволы готовы составить конкуренцию «Барселоне», «Тоттенхэму» и «Аль-Хилалю», которые уже вступили в гонку за французом.
Журналист Дункан Каслз также подтвердил, что манкунианцы настроены подписать нападающего.
Тем не менее, шансы англичан минимальны. Вероятнее всего, что руководство «ПСЖ» примет предложение из Саудовской Аравии в €300 млн.
Они игрока бесплатно подписать не могут, куда им Мбапе)) Или есть рычаг, о котором никому не известно 😁