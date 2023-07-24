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«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Килиана Мбаппе. Шансы невысоки

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«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за трансфер Килиана Мбаппе, сообщает CBS Sports.

Красные дьяволы готовы составить конкуренцию «Барселоне», «Тоттенхэму» и «Аль-Хилалю», которые уже вступили в гонку за французом.

Журналист Дункан Каслз также подтвердил, что манкунианцы настроены подписать нападающего.

Тем не менее, шансы англичан минимальны. Вероятнее всего, что руководство «ПСЖ» примет предложение из Саудовской Аравии в €300 млн.

1 комментарий

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mancunian82
Барселона 🤣🤣🤣🤣🤣
Они игрока бесплатно подписать не могут, куда им Мбапе)) Или есть рычаг, о котором никому не известно 😁
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