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Роналду связался с игроком «Юнайтед» по поводу возможного перехода в Саудовскую Аравию

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Эрик Байи в настоящее время ведет переговоры с двумя саудовскими клубами о трехлетнем контракте на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов. 

Sky Sports сообщает, что Криштиану Роналду напрямую говорил с ним, чтобы рассказать ему о лиге и образе жизни.

Байи не в фаворе у «Манчестер Юнайтед», даже несмотря на то, что у него остался еще один год контракта.

Ивуариец прошлый сезон провел в аренде в «Марселе». 

 

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