Эрик Байи в настоящее время ведет переговоры с двумя саудовскими клубами о трехлетнем контракте на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов.

Sky Sports сообщает, что Криштиану Роналду напрямую говорил с ним, чтобы рассказать ему о лиге и образе жизни.

Байи не в фаворе у «Манчестер Юнайтед», даже несмотря на то, что у него остался еще один год контракта.

Ивуариец прошлый сезон провел в аренде в «Марселе».