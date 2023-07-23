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«Мы сделали это против «Арсенала»: Эрик тен Хаг хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» играл как машина

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Эрик тен Хаг сказал, что хочет, чтобы его команда была «прессинговой машиной» в новом сезоне Премьер-лиги.

«Я думаю, это очень хорошо, я был очень доволен тем, как мы играли, насколько активно мы владели мячом», — сказал он после победы над «Арсеналом» со счетом 2:0 в Нью- Джерси.

«Вот как мы хотим играть. Я думаю, что мы хорошо выступили, мы хотим быть такими, прессинговой машиной».

«Сегодня мы сделали это в обоих таймах. Это помогает нам прогрессировать, а «Арсенал» — действительно хороший соперник. В прошлом сезоне они играли невероятно хорошо в Премьер-лиге, и здорово провести с ними матч».

 

1 комментарий

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Леонид Ботвинник
Ребята, только без эйфории. Мы это уже проходили.
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