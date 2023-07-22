Во время своей недавней пресс-конференции Эрик тен Хаг сообщил о том, что «Манчестер Юнайтед» ищет нового нападающего.

Босс сказал: «В «Манчестер Юнайтед» много людей, мы делаем все, что в наших силах, чтобы найти нужного человека.

«Трансферный рынок, никогда не знаешь наверняка, но мы знаем свои цели и делаем все, что в наших силах. Мы прилагаем все усилия, чтобы добиться этого, потому что это та область [центральный нападающий], где нам нужны улучшения».

Эрик также предупредил свою команду, что ожидает голов от всех, добавив: «В прошлом сезоне мы также доказали, что можем быть очень успешными, хотя у нас не было слишком много нападающих».

«Красные дьяволы» по-прежнему связаны с несколькими нападающими, но еще не достигли соглашения. Расмус Хейлунд, кажется, сейчас самый обсуждаемый вариант.