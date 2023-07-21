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«Фулхэм» и «Аль-Наср» могут подписать Эрика Байи

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По словам Фабрицио Романо, этим летом «Фулхэм» официально запросил трансфер Эрика Байи.

Это еще не все — "Аль-Наср" также следит за ситуацией с Байи после того, как согласился подписать Алекса Теллеса, сообщает французский репортер Марк Мешенуа.

Байи был подписан «Манчестер Юнайтед» за 30 миллионов фунтов стерлингов еще в 2016 году, но с тех пор он едва ли реализовал свой потенциал. Частые травмы и отсутствие последовательности мешали его прогрессу на протяжении многих лет.

Прошлый сезон он провел в аренде в «Марселе», но не смог произвести впечатление, что вызвало разговоры о постоянном уходе.

 

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