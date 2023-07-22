«Я думаю, что Давид [Де Хеа] внес огромный вклад в наш уровень игры в прошлом году и наш результат», — объяснил Эрик тен Хаг на предматчевой пресс-конференции.

«Я хочу отметить все его сухие матчи, но это также всегда была командная игра, потому что мы защищаемся всей командой.

Но для каждого игрока наступает время, когда клуб собирается внести изменения. Это был правильный момент с нашей точки зрения».

Босс «Манчестер Юнайтед» настаивал на том, что у Де Хеа будет шанс попрощаться с преданными «Олд Траффорд», добавив: «Да, он получит это. Большой вклад, он заслуживает этого».

«То, что он сделал, грандиозно. На всю оставшуюся жизнь он останется легендой «Манчестер Юнайтед». Мы обязательно должны попрощаться перед всеми нашими болельщиками на «Олд Траффорд».

Де Хеа покинул клуб в качестве свободного агента после истечения срока его контракта, несмотря на то, что он вел переговоры о новом соглашении.

Андре Онана завершил свой переход в «Манчестер Юнайтед» и заменит Де Хеа после 12 долгих лет.