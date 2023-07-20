United Tweets
Блог

Сомнений не осталось. Бруну Фернандеш – новый капитан «Юнайтед»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Тен Хаг лишил Магуайра капитанской повязки «МЮ», что, как сообщается, обрадовало раздевалку «дьяволов».

У главного тренера было несколько достойных кандидатов на роль нового капитана «Юнайтед». Но окончательный выбор голландца пал на Фернандеша. О том, что капитанская повязка достанется именно Бруну, еще раз написал Фабрицио Романо:

«Бруну Фернандеш будет новым капитаном «Ман Юнайтед», как стало ясно несколько дней назад».

Информацию итальянского инсайдера подтвердили журналисты Manchester Evening New. Наконец, клуб официально сообщил, что в грядущем сезоне именно Фернандеш будет выходить на поле с капитанской повязкой.

Как вам новый капитан «МЮ»? Справится ли Бруну с этой ответственностью?

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ola BP
Лучший игрок Команды уже много лет.
За исключением прошлого сезона, когда его пихали на фланг, он всегда #1.
Но на поле он постоянно ноет. Капитан должен вселять уверенность в своих партнёров. Напихать и наныть - разные вещи для морали.
Считаю, что в этом составе капитаном должен быть Мартинес.
Исключительный боец и воин.
Ну и Каземиро, который пихает Бруно за жадность, даже с трофеем в руках.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Neron
Ответ Ola BP
Лучший игрок Команды уже много лет. За исключением прошлого сезона, когда его пихали на фланг, он всегда #1. Но на поле он постоянно ноет. Капитан должен вселять уверенность в своих партнёров. Напихать и наныть - разные вещи для морали. Считаю, что в этом составе капитаном должен быть Мартинес. Исключительный боец и воин. Ну и Каземиро, который пихает Бруно за жадность, даже с трофеем в руках.
Но даже на предсезонных играх в присутствии Мартинеса капитан Варан!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий