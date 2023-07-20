Сомнений не осталось. Бруну Фернандеш – новый капитан «Юнайтед»
Тен Хаг лишил Магуайра капитанской повязки «МЮ», что, как сообщается, обрадовало раздевалку «дьяволов».
У главного тренера было несколько достойных кандидатов на роль нового капитана «Юнайтед». Но окончательный выбор голландца пал на Фернандеша. О том, что капитанская повязка достанется именно Бруну, еще раз написал Фабрицио Романо:
«Бруну Фернандеш будет новым капитаном «Ман Юнайтед», как стало ясно несколько дней назад».
Информацию итальянского инсайдера подтвердили журналисты Manchester Evening New. Наконец, клуб официально сообщил, что в грядущем сезоне именно Фернандеш будет выходить на поле с капитанской повязкой.
Как вам новый капитан «МЮ»? Справится ли Бруну с этой ответственностью?
За исключением прошлого сезона, когда его пихали на фланг, он всегда #1.
Но на поле он постоянно ноет. Капитан должен вселять уверенность в своих партнёров. Напихать и наныть - разные вещи для морали.
Считаю, что в этом составе капитаном должен быть Мартинес.
Исключительный боец и воин.
Ну и Каземиро, который пихает Бруно за жадность, даже с трофеем в руках.