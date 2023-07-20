Тен Хаг лишил Магуайра капитанской повязки «МЮ», что, как сообщается, обрадовало раздевалку «дьяволов».

У главного тренера было несколько достойных кандидатов на роль нового капитана «Юнайтед». Но окончательный выбор голландца пал на Фернандеша. О том, что капитанская повязка достанется именно Бруну, еще раз написал Фабрицио Романо:

«Бруну Фернандеш будет новым капитаном «Ман Юнайтед», как стало ясно несколько дней назад».

Информацию итальянского инсайдера подтвердили журналисты Manchester Evening New. Наконец, клуб официально сообщил, что в грядущем сезоне именно Фернандеш будет выходить на поле с капитанской повязкой.

Как вам новый капитан «МЮ»? Справится ли Бруну с этой ответственностью?