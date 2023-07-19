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«Вопрос в том, чего он хочет». Рио Фердинанд рассуждает о будущем Харри Магуайра в «МЮ»

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Рио Фердинанд считает, что Харри Магуайру должно быть тяжело психологически после того, как его лишили капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед». Он считает, что защитнику нужно решить, хочет ли он остаться в качестве второстепенного игрока или уйти этим летом.

В беседе с TNT Sports Фердинанд отметил, что Магуайр явно не будет играть под руководством Тен Хага важную роль. Он считает, что англичанин не подходит по стилю голландцу.

«У Эрика тен Хага особый стиль игры. Ему приходится выбирать футболистов, которые ему подходят, Харри Магуайр к ним не относится. Он пригласил Мартинеса и Варана в соответствии со своей философией, и они станут его основными центральными защитниками в следующем сезоне. Магуайру будет очень трудно после такой хорошей игры за Англию (на чемпионате мира в Катаре) вернуться в «Манчестер Юнайтед» в качестве запасного», - считает Рио.

«Психологически Харри будет тяжело справиться с этой ситуацией. Теперь вопрос в том, что он хочет делать? Он хочет быть запасным в «МЮ» или основным в другой команде? Если он счастлив быть игроком «Манчестер Юнайтед», то он останется, если нет, то уйдет».

Магуайр был подписан за 80 млн фунтов у «Лестера», и ему вручил капитанскую повязку Оле-Гуннар Сульшер.

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