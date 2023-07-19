Еще работать и работать.

Эрик тен Хаг был доволен победой «Манчестер Юнайтед» над «Лионом» (1:0), но один момент его все же разочаровал.

После игры он сказал клубному медиа MUTV:

«Мы начали с трех мощных моментов. Это прямой повод для критики, вы должны забивать. Это было нашей проблемой в прошлом году, и мы должны осознать это и быть более безжалостными».

«Красные дьяволы» действительно упустили несколько важных моментов, особенно в первом тайме. В конечном итоге их выручил гол Донни ван де Бека, который вышел во второй половине матча.

Именно по этой причине манкунианцы сосредоточились на трансфере нападающего после подписания Андре Онана. На данный момент, по информации Дэвида Орнштейна, «Юнайтед» ведет переговоры с «Аталантой» по Расмусу Хейлунду и Рандалю Коло-Муани.

В прошлом сезоне «красные дьяволы» заняли третье место с конца по наименьшему количеству голов в топ-10 турнирной таблицы, и это один из аспектов, который Тен Хаг будет отчаянно пытаться улучшить, чтобы они могли бороться за трофеи.