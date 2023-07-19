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«Это прямой повод для критики». «Юнайтед» победил «Лион», но у тен Хага все равно есть одна претензия

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Еще работать и работать.

Эрик тен Хаг был доволен победой «Манчестер Юнайтед» над «Лионом» (1:0), но один момент его все же разочаровал.

После игры он сказал клубному медиа MUTV:

«Мы начали с трех мощных моментов. Это прямой повод для критики, вы должны забивать. Это было нашей проблемой в прошлом году, и мы должны осознать это и быть более безжалостными».

«Красные дьяволы» действительно упустили несколько важных моментов, особенно в первом тайме. В конечном итоге их выручил гол Донни ван де Бека, который вышел во второй половине матча.

Именно по этой причине манкунианцы сосредоточились на трансфере нападающего после подписания Андре Онана. На данный момент, по информации Дэвида Орнштейна, «Юнайтед» ведет переговоры с «Аталантой» по Расмусу Хейлунду и Рандалю Коло-Муани.

В прошлом сезоне «красные дьяволы» заняли третье место с конца по наименьшему количеству голов в топ-10 турнирной таблицы, и это один из аспектов, который Тен Хаг будет отчаянно пытаться улучшить, чтобы они могли бороться за трофеи.

5 комментариев

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Макс С
Ответ Кирилл Арнаутов
что по гринвуду ?) почему не играет ?
побил свою телку, потом та родила ему ребенка и они вроде поженились даже... это коротко)
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Кирилл Арнаутов
что по гринвуду ?) почему не играет ?
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RedDevil1909
Ответ Кирилл Арнаутов
что по гринвуду ?) почему не играет ?
даже на сбор не заявлен,по слухам ищут вариант с арендой
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5tqdv6d8g9
Ответ yurchik07
Пока плешивый будет в Мю,ни о каких трофеях не может быть и речи.Это будет просто очередной сезон ниочем.
Какой плешивый?
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