Жестко, но честно.

Уэйн Руни считает, что Харри Магуайру не стоит оставаться в «Юнайтед» после того, как Эрик тен Хаг забрал у него капитанскую повязку.

Английский защитник был капитаном «красных дьяволов» в течение трех с половиной лет, получив назначение от Оле-Гуннара Сульшера. Но после назначения тен Хага 30-летний игрок не смог завоевать доверие нового тренера и потерял свое место в иерархии.

«Юнайтед» готов продать Магуайра этим летом, в том числе поэтому было неправильным сохранять за ним звание лидера команды. И Уэйн Руни считает, что Харри самому стоит серьезно подумать над уходом:

«Если с тебя сняли повязку, то как ты собираешься двигаться дальше вместе с клубом? — сказал Руни в интервью The Athletic. — Это показывает, что тренер действительно не верит в него. Тренер показал, что он не входит в его планы. Я уверен, что Харри захочет играть — для себя, для своей карьеры в сборной Англии, чтобы показать себя с лучшей стороны и добиться как можно большего успеха. Сейчас, пожалуй, для него лучший путь — это уйти».

Хоть Магуайр и был выставлен на продажу, пока вероятность его ухода невелика. «Юнайтед» хочет получить за него крупную сумму (журналисты назвают 50 млн фунтов стерлингов), а высокая зарплата игрока может еще сильнее осложнить вероятный трансфер.