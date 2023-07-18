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Похоже, он прав. Руни подсказал Гринвуду лучшее решение для его будущего 😬

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В беседе с The Athletic Уэйн Руни сказал: «Это ставит Мейсона Гринвуда в положение, в котором он застрял. Для Мейсона эта неприятная ситуация, потому что, я уверен, он просто хочет играть в футбол.

Но для клуба и его имиджа это почти ловушка. Для Мэйсона сейчас самое лучшее – это уйти из клуба и развиваться в другом месте.

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Ему нужно вернуться к игре, потому что прошло уже много времени. Учитывая все, что произошло, и то, сколько времени заняло расследование, Мэйсону просто необходимо играть».

Гринвуд по-прежнему исключен из состава первой команды «Манчестер Юнайтед», несмотря на то, что все обвинения в изнасиловании и нападении с нападающего были сняты.

Сообщается, что «МЮ» готов отправить 21-летнего игрока в аренду этим летом, а в его услугах заинтересована «Аталанта».

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