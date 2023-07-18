Рэшфорд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2028 года!

Как пишет The Times, теперь англичанин будет зарабатывать 325 тысяч фунтов в неделю, раньше он получал 250 тысяч.

Маркус очень красиво прокомментировал продление соглашения с «дьяволами»:

«Я присоединился к «Манчестер Юнайтед», будучи семилетним мальчиком с мечтой. Та же страсть, гордость и твердая решимость добиваться успеха по-прежнему движут мной каждый раз, когда я с честью надеваю эту футболку.

Я уже пережил несколько потрясающих моментов в этом невероятном клубе, но нам предстоит достичь еще многого, я полон решимости выиграть больше трофеев в предстоящие годы.

Будучи болельщиком «Юнайтед» всю свою жизнь, я знаю, какая ответственность лежит на представителе этого клуба, и переживаю взлеты и падения так же, как и любой другой болельщик. Могу заверить вас, я сделаю все, чтобы помочь команде достичь того уровня, на который мы способны подняться, я чувствую такой же настрой в раздевалке. Меня будоражит мысль о будущем под руководством этого тренера».

В минувшем сезоне Маркус провел за «МЮ» 56 матчей, на его счету – 30 голов и 11 ассистов.

Как вам слова Рэшфорда? Впечатляет настрой?