Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа находится в поле зрения «Севильи».

Испанец недавно покинул «Олд Траффорд» после 12 лет в клубе и в настоящее время является свободным агентом.

Согласно Manchester Evening News, Де Хеа был связан с переходом в Саудовскую профессиональную лигу, но «Севилья» может дать ему шанс остаться в европейском футболе.

Де Хеа провел 545 матчей за «красных дьяволов», 190 раз сохранив ворота «сухими» с 2011 года. Испанец даже выиграл Золотую перчатку в Премьер-лиге в сезоне 2022/23.

Однако Де Хеа допустил несколько серьезных ошибок, которые стоили команде Эрика тен Хага решающих матчей. Речь в том числе и о четвертьфинале Лиги Европы УЕФА против «Севильи», и о Кубке Англии в прошлом сезоне.

Кроме того, игра Де Хеа ногами вызывает много вопросов. Это черта очень важна для вратаря Эрика тен Хага.