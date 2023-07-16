Футболисты «Манчестер Юнайтед» наконец собрались на базе клуба и начали подготовку к грядущему сезону.

Бруну Фернандеш, как и всегда, подошел к тренировкам с особым рвением. На этот раз португалец удивил Рэшфорда. В конце тренировки уставший Маркус, уже уходя с поля, отдал мяч Бруну. Полузащитник добил в пустые, затем добежал до соседних ворот и вновь забил.

А Рэшфорд блестяще охарактеризовал одноклубника: «Я не знаю, откуда у этого парня столько энергии!»

Физической форме Бруну позавидуют многие. В минувшем сезоне полузащитник провел за клуб 59 матчей!

Маркус не первый футболист «МЮ», которого удивляет выносливость португальца. Каземиро, например, объясняет классную физическую форму своего одноклубника его низким весом.

Пожелаем Фернандешу оставаться столь же энергичным.