Страдания Харри.

Многие игроки «Юнайтед» считали, что Харри Магуайр не заслуживает носить капитанскую повязку, сообщил журналист Manchester Evening News.

Вчера защитник объявил в своих соцсетях, что Эрик тен Хаг снял его с должности капитана. Это решение напрашивалось давно, так как после назначения голландского тренера, Магуайр проводил большую часть матчей на скамейке, а вместо него команду вел Бруну Фернандеш.

Понижение Магуайра вызвало бурное ликование у фанатов, и, судя по всему, в раздевалке эту новость тоже встретили с большой радостью. Журналист MEN Сэмюэл Лакхерст заявил, что тен Хаг решил забрать у Харри повязку отчасти потому, что многим игрокам «Юнайтед» не нравилось, что он занимает эту должность.

«Тен Хагу пришлось сменить капитана, тем более, что «Юнайтед» готов позволить Магуайру уйти. Магуайр преждевременно получил повязку от Сульшера, и многие товарищи по команде не воспринимали его в качестве капитана. По крайней мере, он профессионально справился со своим спадом в «Юнайтед», в отличие от других», — написал Лакхерст в твиттере.

«Что касается Тен Хага, с каждым месяцем растет уверенность, в его пригодность в качестве тренера «Юнайтед». Он выпроводил двух легенд, которые прошли свой пик, наказал бунтующего вундеркинда, избавился от лучшего бомбардира и теперь лишил капитана повязки. Каждое решение было правильным», — добавил журналист.

Ну что, отдаем повязку Бруну?