Буквально час назад стало известно, что Эрик тен Хаг снял Харри Магуайра с должности капитана команды, и моментально многие СМИ разразились инсайдами о будущем футболиста.

Sky Sports и BBC заявили, что теперь защитник не настаивает на желании остаться в «Юнайтед» и «рассматривает варианты» для перехода. На его решение в том числе повлиял тот факт, что он больше не будет капитаном. Магуайр оценит все потенциальные направления и определится со своим следующим шагом.

На данный момент конкретный интерес к игроку проявляет только «Вест Хэм». Однако лондонский клуб хотел бы взять Харри в аренду, а такой вариант не устраивает «Манчестер Юнайтед», так как манкунианцы надеются расстаться с ним навсегда.

Sky Sports также добавляет, что некоторые зарубежные клубы тоже следят за Магуайром. Однако продать его может быть очень непросто, если защитник не согласится на сокращение заработной платы.

Контракт Магуайра рассчитан до 2025 года, но после назначения тен Хага он перекочевал на скамейку. Главный тренер предпочитает видеть Лисандро Мартинеса и Рафаэля Варана в центре своей обороны, поэтому Харри вряд ли что-то светит в новом сезоне, если он останется в «Манчестере».