Каземиро был одним из многих игроков, вернувшихся в Каррингтон в субботу. Среди них были Бруну Фернандеш и Алехандро Гарначо.

У бразильского полузащитника была новая короткая стрижка и, самое главное, очень широкая улыбка на лице, показывающая, насколько он счастлив вернуться.

Восторженное сообщение Каземиро вызвало отклик у товарища по сборной Бразилии Неймара, который выразил свою привязанность к звезде «Манчестер Юнайтед».

Неймар написал сообщение, которое переводится как «О боже мой… Я люблю тебя, Кейс».

В последнее время суперзвезда «Пари Сен-Жермен» был связан с переходом в «Манчестер Юнайтед».