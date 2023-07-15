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«Боже мой… Я люблю тебя»: Неймар в восторге от игрока «МЮ»

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Каземиро был одним из многих игроков, вернувшихся в Каррингтон в субботу. Среди них были Бруну Фернандеш и Алехандро Гарначо.

У бразильского полузащитника была новая короткая стрижка и, самое главное, очень широкая улыбка на лице, показывающая, насколько он счастлив вернуться.

Восторженное сообщение Каземиро вызвало отклик у товарища по сборной Бразилии Неймара, который выразил свою привязанность к звезде «Манчестер Юнайтед».

Неймар написал сообщение, которое переводится как «О боже мой… Я люблю тебя, Кейс».

В последнее время суперзвезда «Пари Сен-Жермен» был связан с переходом в «Манчестер Юнайтед». 

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