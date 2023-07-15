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Стала известна причина, почему «Юнайтед» все еще не может продать Магуайра

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Отпугивают претендентов.

По данным Manchester Evening News, «Манчестер Юнайтед» выставил Харри Магуайра на трансфер. Однако до сих пор предложений не поступало.

Все дело в том, что клуб оценил игрока в целых 50 млн фунтов. Клубы не согласны с высокими требованиями, ведь в прошлом сезоне при Эрика тен Хаге оказался на скамейке запасных.

Вполне вероятно, что манкунианцы заметно снизят свои запросы, ведь им нужны деньги для усиления состава. Более того, если Магуайр уйдет, то клуб выйдет на рынок за новым центральным защитником.

На данный момент Магуайр провел 175 матчей за «Ман Юнайтед«, но в прошлом сезоне ему не хватало игрового времени.

1 комментарий

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Николай Кукота
Вот это новость 😃 свежак
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