Семья Глейзеров продолжает откладывать решение о возможной продаже «Манчестер Юнайтед» другой стороне.

Они выставили клуб на продажу еще в ноябре 2022 года и получили ряд предложений от шейха Катара Джассима бин Хамада Аль Тани и сэра Джима Рэтклиффа из Ineos.

Согласно The Athletic, простая причина, по которой они до сих пор не продали «Манчестер Юнайтед», заключается в том, что никто не предложил цену, которую они запросили.

Ходят слухи, что самая последняя ставка шейха Джассима составляет 4,6 миллиарда фунтов стерлингов, но все еще не соответствует требованиям Глейзеров.

Американская семья хочет гораздо больше, чем эта сумма, чтобы полностью продать клуб катарскому шейху или кому-либо еще.

В настоящее время Глейзеры еще не приняли окончательного решения о продаже «Манчестер Юнайтед» и останутся владельцами клуба в обозримом будущем.