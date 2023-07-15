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Почему Глейзеры до сих пор не продали «МЮ»? Есть причина

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Семья Глейзеров продолжает откладывать решение о возможной продаже «Манчестер Юнайтед» другой стороне.

Они выставили клуб на продажу еще в ноябре 2022 года и получили ряд предложений от шейха Катара Джассима бин Хамада Аль Тани и сэра Джима Рэтклиффа из Ineos.

Согласно The Athletic, простая причина, по которой они до сих пор не продали «Манчестер Юнайтед», заключается в том, что никто не предложил цену, которую они запросили.

Ходят слухи, что самая последняя ставка шейха Джассима составляет 4,6 миллиарда фунтов стерлингов, но все еще не соответствует требованиям Глейзеров.

Американская семья хочет гораздо больше, чем эта сумма, чтобы полностью продать клуб катарскому шейху или кому-либо еще.

В настоящее время Глейзеры еще не приняли окончательного решения о продаже «Манчестер Юнайтед» и останутся владельцами клуба в обозримом будущем.

 

1 комментарий

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Артём Алиев
Изначально, это был трюк, чтобы отвести от себя гнев после интервью Клубнички. Потешить самолюбие , мол, сколько предложат. Это как, когда люди хотят продать квартиру: ее цена здесь и сейчас 8 млн, а владельцы хотят 12 или играются, кто сколько предложит.
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