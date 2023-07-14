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Гринвуд вернулся в соц сети, чтобы объявить о рождении ребенка: выложил милое фото

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Гринвуд сегодня объявил, что его девушка родила первого ребенка - через пять месяцев после того, как он узнал, что ему больше не предъявляются обвинения в нападении и попытке изнасилования. 

21-летний мужчина объявил об этом, разместив черно-белое изображение двух взрослых рук рядом с детской. Фотография содержала подпись «11.07.23» рядом с любовным сердечком. 

Нападающий был дисквалифицирован «Манчестер Юнайтед» на последние 17 месяцев с момента его ареста в январе 2022 года по подозрению в попытке изнасилования и нападения, и он не мог играть за клуб или тренироваться с остальной командой. 

 

4 комментария

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Zhanik M
Поздравляю! Маме и ребенку крепкого здоровья!☺️✊️👍🥳
+2
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ДедаДома.нет
Если купят бревно из Серии А за 60-100, а от Гринвуда откажутся. Я открещусь от этого клуба.
+1
0
+1
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Павел Стась
Ответ Zhanik M
Поздравляю! Маме и ребенку крепкого здоровья!☺️✊️👍🥳
Особенно маме, загубила пацану карьеру
0
0
0
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Павел Стась
Ответ ДедаДома.нет
Если купят бревно из Серии А за 60-100, а от Гринвуда откажутся. Я открещусь от этого клуба.
Слишком велико фем-лобби в либер Европе... Не дадут заиграть ему, в ближайшее время точно
0
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