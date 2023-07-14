Гринвуд сегодня объявил, что его девушка родила первого ребенка - через пять месяцев после того, как он узнал, что ему больше не предъявляются обвинения в нападении и попытке изнасилования.

21-летний мужчина объявил об этом, разместив черно-белое изображение двух взрослых рук рядом с детской. Фотография содержала подпись «11.07.23» рядом с любовным сердечком.

Нападающий был дисквалифицирован «Манчестер Юнайтед» на последние 17 месяцев с момента его ареста в январе 2022 года по подозрению в попытке изнасилования и нападения, и он не мог играть за клуб или тренироваться с остальной командой.