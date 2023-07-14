В сети завирусилось видео Харри Магуайра из частного тренировочного лагеря в Португалии, и многие фанаты были впечатлены его прогрессом перед новым сезоном.

30-летний защитник, сыгравший всего восемь матчей в Премьер-лиге в прошлом сезоне, работал с бывшим центральным защитником «Челси» Рикардо Карвалью в рамках интенсивной программы тренировок.

На самом деле, последние три недели Магуайр проводил по три тренировки в день, чтобы возродить свою карьеру в «Юнайтед».

Сообщается, что Магуайр хочет остаться и бороться за свое место на «Олд Траффорд» на фоне слухов о его будущем.

Разговоры о будущем Магуайра продолжаются, согласно Manchester Evening News, «Юнайтед» оценил защитника в 50 миллионов фунтов — большая сумма, которую вряд ли предложит за него какой-либо клуб.