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🎥Харри Магуайр проводит по три тренировки в день, чтобы побороться за место в составе «МЮ»

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В сети завирусилось видео Харри Магуайра из частного тренировочного лагеря в Португалии, и многие фанаты были впечатлены его прогрессом перед новым сезоном.

30-летний защитник, сыгравший всего восемь матчей в Премьер-лиге в прошлом сезоне, работал с бывшим центральным защитником «Челси» Рикардо Карвалью в рамках интенсивной программы тренировок.

На самом деле, последние три недели Магуайр проводил по три тренировки в день, чтобы возродить свою карьеру в «Юнайтед».

Сообщается, что Магуайр хочет остаться и бороться за свое место на «Олд Траффорд» на фоне слухов о его будущем.

Разговоры о будущем Магуайра продолжаются, согласно Manchester Evening News, «Юнайтед» оценил защитника в 50 миллионов фунтов — большая сумма, которую вряд ли предложит за него какой-либо клуб.

2 комментария

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stroozh
Как говорили когда-то в рекламе в перерывах матчей сборной : "А что? А вдруг?")
+1
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ostap&mio&dio
Видео снято для Леви, чтобы он накинул миллиончик-другой
0
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