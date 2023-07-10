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«Новый этап». Жена Давида Де Хеа поддержала мужа после его ухода из «МЮ»

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Давид Де Хеа Давид Де Хеа
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Жена Давида де Хеа Эдурне выразила свою любовь и поддержку мужу онлайн, когда он покинул «Манчестер Юнайтед» после 12 лет в клубе.

Контракт Де Хеа с «красными дьяволами» истек 30 июня. Несмотря на переговоры, обе стороны решили поставить точку в совместной истории.

После официального объявления о прекращении отношений, супруга Де Хеа оставила трогательное послание для своего мужа в социальных сетях.

«Я не могла бы гордиться тобой больше, любовь моя! Начинается новый этап, и мы продолжим идти вместе рука об руку туда, куда нас ведет жизнь. Мой номер 1. Я люблю тебя», — написала Эдурне.

Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Атлетико» еще в 2012 году, чтобы заменить легендарного вратаря Эдвина ван дер Сара. Он провел 545 матчей за «МЮ», став рекордсменом клуба по «сухими» матчам (190).

Согласно испанскому изданию AS, к Де Хеа есть некоторый интерес со стороны Саудовской Аравии, но пока неизвестно, где продолжит свою карьеру голкипер.

3 комментария

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lalique
На то она и супруга,чтобы во всём поддерживать!
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Семён Жуйло
Жена поддержала мужа. Это что? Сенсация дня?
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stanvixx
Ну, я бы прифигел конечно, если бы она приняла сторону МЮ, начав критиковать мужа в соцсетях. Это было бы немного неожиданно 😂
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