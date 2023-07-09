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«Был бы выше, если бы ушел раньше». Болельщики поспорили о месте Де Хеа в рейтинге лучших вратарей в истории АПЛ

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Экс-вратарь «Юнайтед» находится без клуба.

В субботу Давид Де Хеа официально объявил о том, что не продлит контракт с «Юнайтед» и станет свободным агентом. После 12 сезонов в клубе, вратарь покидает «Олд Траффорд».

В социальных сетях испанец опубликовал обращенное к фанатам проникновенное сообщение: «Я просто хочу попрощаться со всеми болельщиками «Юнайтед». Я хотел бы выразить свою непоколебимую благодарность и признательность за вашу любовь в последние 12 лет. Мы многого достигли с тех пор, как дорогой сэр Алекс Фергюсон привел меня в этот клуб.

Я испытывал невероятную гордость каждый раз, когда надевал эту футболку, чтобы вести команду, чтобы представлять крупнейший клуб мира. Это честь, которой удостаиваются лишь несколько удачливых футболистов.

Это был незабываемый и успешный период. Покинув Мадрид маленьким мальчиком, я не думал, что мы добьемся того, что мы сделали вместе. Сейчас самое подходящее время, чтобы принять новый вызов, снова попробовать себя в новой атмосфере.

Манчестер всегда будет в моем сердце. Манчестер сформировал меня и никогда не покинет. Мы видели все 🤘🏼❤️».

Де Хеа покидает клуб на высокой ноте, так как по итогам сезона он получил вторую в карьере «Золотую перчатку АПЛ» за наибольшее число сухих матчей.

Тем временем в социальных сетях фанаты начали спор о том, какое место в истории АПЛ занимает 32-летний вратарь. По общему мнению болельщиков в Твиттере, Де Хеа входит в десятку лучших вратарей в истории Премьер-лиги.

💭 Он точно в десятке лучших голкиперов в истории АПЛ. Но если бы ушел в 2018 году, то был бы в топ-5.

💭 Как мне кажется, в топ-10, ведь у него есть много личных достижений.

💭 Минимум в топ-10.

💭 Если не учитывать командные достижения «Юнайтед», то Де Хеа точно входит в пятерку лучших вратарей в истории лиги.

💭 В своей пиковой форме − топ-3 вратарей АПЛ.

А как вы считаете, какое место в истории АПЛ занимает среди вратарей Давид Де Хеа? Пишите в комментариях.

6 комментариев

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ДедаДома.нет
А когда нужно было уходить ДДХ?! Из умников, кто пишет про раньше))) в 15 после факса!? А кто тогда тащил бы все это дно !? Или после 18 года !? Клоуны они и в Африке клоуны )))
Для меня он на ровне с Бартезом будут лучшими киперами МЮ, которых я видел.
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Jazzzz
Ответ Ksandvankneshas
Чех, ван дер Сар, Шмайхель явно а топ-5. Кто ещё?
Симан, Леманн
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red hikkikomori
Ответ Jazzzz
Симан, Леманн
Пепе Рейна, Куртуа
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10ztv
Ответ Ksandvankneshas
Чех, ван дер Сар, Шмайхель явно а топ-5. Кто ещё?
эдерсон беккер. де хея явно не топ 10
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