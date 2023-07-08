Де Хеа уходит из «Юнайтед» после 12-ти лет в клубе. Тен Хаг проводил Давида, назвав его одним из лучших голкиперов в истории «дьяволов».

Пожалуй, трогательнее всех с испанцем попрощался Фернандеш. Бруну посвятил Давиду сразу три публикации в соцсетях. В одном из постов португалец даже немного уколол «МЮ» за то, что клуб должным образом не проводил голкипера.

«Ты знаешь, что я о тебе думаю, знаешь, как сильно я буду скучать, бро».

«Ты заслужил прощание на стадионе перед фанатами, аплодирующими тебе за все прекрасные воспоминания».

«Ты сотворил историю в этом клубе, твои имя никогда не будет забыто, этого у тебя никто не отнимет. Желаю тебе и твоей семье всего самого лучшего в будущем».

А вам не показалось, что «Юнайтед» как-то скомкано попрощался с голкипером, защищавшим цвета клуба 12 лет?