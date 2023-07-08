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«Ты заслужил прощание на стадионе перед фанатами»: Бруну эмоционально обратился к Де Хеа и немного уколол «МЮ»

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Де Хеа уходит из «Юнайтед» после 12-ти лет в клубе. Тен Хаг проводил Давида, назвав его одним из лучших голкиперов в истории «дьяволов».

Пожалуй, трогательнее всех с испанцем попрощался Фернандеш. Бруну посвятил Давиду сразу три публикации в соцсетях. В одном из постов португалец даже немного уколол «МЮ» за то, что клуб должным образом не проводил голкипера.

«Ты знаешь, что я о тебе думаю, знаешь, как сильно я буду скучать, бро».

«Ты заслужил прощание на стадионе перед фанатами, аплодирующими тебе за все прекрасные воспоминания».

«Ты сотворил историю в этом клубе, твои имя никогда не будет забыто, этого у тебя никто не отнимет. Желаю тебе и твоей семье всего самого лучшего в будущем».

А вам не показалось, что «Юнайтед» как-то скомкано попрощался с голкипером, защищавшим цвета клуба 12 лет?

2 комментария

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MU RD2
Возможно это и кстати, что пришло время прощаться... Помню как когда то было грустно когда Ван Дер Сар покидал клуб, а на смену пришёл Давид. Надеюсь найдут также хорошую замену для легенды. И огромная благодарность за то, как он тащил клуб в самые худшие времена. Последний из эпохи САФа, и как сказал Бруну, его будут помнить всегда как одного из крутого кипера, несмотря на спады...
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Тима Мамхяг
Друг друга не поняли.
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