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Названа точная дата, когда Ламин Ямаль продлит контракт с «Барселоной»

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Ламин Ямаль согласился остаться в «Барселоне» еще на пять лет, сообщает Mundo Deportivo.

Молодой человек сказал «да» на предложение о продлении, но он не может его подписать… пока.

Ламин поставит свою подпись под продлением на следующей неделе, а точнее в четверг. Чего он ждет, спросите вы?

Ответ прост: он не имеет права подписывать бумаги, пока ему не исполнится 16. А 13 июля ему исполняется 16.

Говорят, что Хави возлагает большие надежды на молодую жемчужину и видит его частью первой команды в следующем сезоне.

Вингер уже дебютировал за взрослую команду, когда в прошлом сезоне «Барса» представила его на поле против «Бетиса».

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