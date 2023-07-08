Эрик тен Хаг «намерен» продать Санчо и еще 3 игроков, чтобы увеличить летний трансферный бюджет
Эрик тен Хаг намерен избавиться от некоторых игроков в своей команде, чтобы получить доход и увеличить свой трансферный бюджет, утверждает Independent.
Голландец готов продать таких игроков, как Харри Магуайр, Скотт Мактомини, Фред и Джейдон Санчо, чтобы сократить свою команду.
Тен Хаг принял окончательное решение по игрокам, которых он хочет сохранить, вышеупомянутые не входят в его планы.
«Манчестер Юнайтед» сталкивается с серьезными проблемами при продаже Магуайра из-за его высокой заработной платы. Потенциальные заинтересованные стороны знают, что он может быть подписан за 25 миллионов фунтов стерлингов.
Фред привлек внимание «Фулхэма» своим переходом, а Мактомини находится в трансферном списке «Ньюкаса».
Санчо вызвал интерес у «Тоттенхэма».
Учитывая, что летний трансферный бюджет «красных дьяволов» составляет около 150 миллионов фунтов стерлингов из-за ограничений FFP, им придется избавляться от игроков за приличные деньги.
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