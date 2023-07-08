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Гринвуд «согласовывает» личные условия с «Аталантой». Хейлунд едет в «МЮ»?

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Мэйсон Гринвуд Мэйсон Гринвуд
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Мэйсон Гринвуд достиг соглашения с «Аталантой» об аренде на сезон 23/24, сообщает инсайдер клуба Atalanta News.

Англичанин готов переехать в Италию на предстоящую кампанию, чтобы попытаться возродить свою карьеру.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» открыт для того, чтобы отдать его в аренду «Аталанте», а также активизировать покупку нападающего Расмуса Хойлунда.

Гринвуд не играл в профессиональный футбол с января 2022 года, и ему может быть полезен переход в клуб, где он будет регулярно получать игровое время.

«Красные дьяволы» еще не завершили свое внутреннее расследование в отношении форварда по его обвинениям, но это, вероятно, будет сделано в ближайшее время.

«Манчестер Юнайтед» поддерживал здоровые отношения с «Аталантой» в течение последних нескольких лет, подписав у них Амада Диалло в 2020 году.

6 комментариев

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Руслан Чесебиев
Почему Гринвуда нельзя было отдать в аренду прошлым летом или зимой? Так был бы в форме до сих пор и возможно руководство клуба уже и не было бы так категорично! Верю что он вернётся и пригодится Тен Хагу
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СэрАлексФергюсон
Конечно не Кейн, но с задело на будущее, отличный игрок, да ещё и можно будет сдать проблемно го Гринвуда, посмотреть в нормальной ли он форме, если да, то вернуть обратно, если нет то продать его куда нибудь или катать по арендам
+2
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MANCHESTER1986
может ТХ уверен в этом я скептически относился к покупке казимиро Мартинеса а вышло так что эти парни стали лично для меня лучшими покупками за последние лет 10-12
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Dm Kznts
им что, нужен год для завершения??
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MANCHESTER1986
с учëтом того что у нас наповал нуль отдовать Гринвуда это просто пи......га ЧМ два Кубка чемпионат Англии РОТАЦИЯ НЕ НЕ СЛЫШАЛИ😕
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