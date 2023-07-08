Мэйсон Гринвуд достиг соглашения с «Аталантой» об аренде на сезон 23/24, сообщает инсайдер клуба Atalanta News.

Англичанин готов переехать в Италию на предстоящую кампанию, чтобы попытаться возродить свою карьеру.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» открыт для того, чтобы отдать его в аренду «Аталанте», а также активизировать покупку нападающего Расмуса Хойлунда.

Гринвуд не играл в профессиональный футбол с января 2022 года, и ему может быть полезен переход в клуб, где он будет регулярно получать игровое время.

«Красные дьяволы» еще не завершили свое внутреннее расследование в отношении форварда по его обвинениям, но это, вероятно, будет сделано в ближайшее время.

«Манчестер Юнайтед» поддерживал здоровые отношения с «Аталантой» в течение последних нескольких лет, подписав у них Амада Диалло в 2020 году.