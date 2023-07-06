United Tweets
Блог

Давид де Хеа опубликовал загадочный твит на фоне неопределенности в «Манчестер Юнайтед»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Давид де Хеа, кажется, устал от ситуации, связанной с процессом продления его контракта с «Манчестер Юнайтед».

Испанец в настоящее время является свободным агентом, но, как сообщается, ведет переговоры с клубом о новом соглашении.

 

На фоне неопределенности своего будущего на «Олд Траффорд» Де Хеа опубликовал загадочный твит, сбивший с толку фанатов.

 

Это эмодзи человека, жонглирующего мячами. Возможно испанец считает происходящее цирком и винит «Манчестер Юнайтед»?

Сообщается, что «красные дьяволы» отказались от своего предложения по контракту с голкипером, когда он был готов его подписать.

 

Пока все больше кажется, что в следующем сезоне у «МЮ» появится новый голкипер, и это может быть звезда миланского «Интера» Андре Онана.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ахма Начоо
Жалко конечно но сейчас все понимают что он должен уйти .
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СэрАлексФергюсон
Легенда... лучший вратарь МЮ по кол-во матчей и по количеству сухих матчей. Жаль...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий