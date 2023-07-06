Давид де Хеа, кажется, устал от ситуации, связанной с процессом продления его контракта с «Манчестер Юнайтед».

Испанец в настоящее время является свободным агентом, но, как сообщается, ведет переговоры с клубом о новом соглашении.

На фоне неопределенности своего будущего на «Олд Траффорд» Де Хеа опубликовал загадочный твит, сбивший с толку фанатов.

Это эмодзи человека, жонглирующего мячами. Возможно испанец считает происходящее цирком и винит «Манчестер Юнайтед»?

Сообщается, что «красные дьяволы» отказались от своего предложения по контракту с голкипером, когда он был готов его подписать.

Пока все больше кажется, что в следующем сезоне у «МЮ» появится новый голкипер, и это может быть звезда миланского «Интера» Андре Онана.