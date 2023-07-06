Эти ребята усели отрываться.

Все мы любим, когда Рой Кин рассказывает о его временах в «Манчестер Юнайтед», и на днях он выдал мощную историю о том, как он вместе с другими игроками ходил в стриптиз-клуб.

Несмотря на то, что европейский футбол на паузе, Sky Sports продолжает радовать своих зрителей. Этим летом канал запустил шоу The Overlap on Tour, в котором принимают участие легендарные экс-игроки, а ныне эксперты Гари Невилл, Джейми Каррагер и Рой Кин.

В последнем эпизоде Кина попросили поделиться историей о вечеринке, которую он никогда не рассказывал ранее. Бывший полузащитник «Юнайтед» смог рассмешить всех в студии.

«У нас была хорошая вечеринка во время предсезонки в Чикаго, и это было довольно безумно. Мы решили выбраться на вечер, взяли пару молодых игроков... Мы определенно были в Чикаго, я это помню.

На следующее утро меня разбудил Денис [Ирвин]. Мы пытались спуститься к автобусу, на котором мы должны были уезжать. Я посмотрел в зеркало, и все мое лицо было черным, просто черным. Я не мог понять, что произошло, и сказал: «Боже». Кое-как надев форму, я сел в конец автобуса, и мы поехали в сторону аэропорта.

И тут наш пресс-секретарь прислал нам историю о том, что некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» были в стриптиз-клубе в Чикаго. Я, сидя сзади, сказал: «Не беспокойтесь об этом. У них нет доказательств. Никаких доказательств. Всем расслабиться. У меня все под контролем. Я же капитан, с вами все будет в порядке, если вы со мной.

Через пять минут снова звонит телефон. Как оказалось, у них есть доказательства. Я спрашиваю: «Что у них есть? Что у них есть?»

Мне сказали: «У них есть ваши отпечатки пальцев». Он также сказал: «У них есть данные вашей кредитной карты. Данные вашего паспорта». А я ответил: «Это все, что у них есть на меня?»

Весь автобус взорвался от смеха. Они хорошо постарались над этой историей, очевидно, всестороннюю, и, очевидно, той ночью я сдал свои отпечатки пальцев, а затем я просто тер лицо всю вечеринку. Я просто тер свое лицо.

Когда они опубликовали эту историю, заголовки в некоторых ирландских газетах были что-то вроде «Похотливые дьяволы» или что-то такое».

Судя по всему, у Кина в загашнике осталось еще немало впечатляющих историй, и ему еще есть чем удивить Каррагера и Невилла, — коллеги Роя явно оценили его похождения в Чикаго.