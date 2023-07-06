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Продать Магуайра этим летом оказалось «труднее», чем предполагали в «Юнайтед». Все из-за квалификации команды в Лигу чемпионов

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Харри Магуайр Харри Магуайр
Футбол Футбол

Тупиковая ситуация.

По данным The Guardian, несмотря на желание клуба расстаться с Харри Магуайром, продать его этим летом будет очень непросто. 

Все игроки «Юнайтед» получили значительное повышение зарплаты после того, как они квалифицировались в Лигу чемпионов, заняв третье место в Премьер-лиге.

Харри Магуайр, естественно, тоже получил прибавку, из-за чего его теперь «труднее продать», сообщает Джейми Джексон из The Guardian. Лишь немногие клубы смогут удовлетворить его запросы по зарплате, а защитник не заинтересован в сокращении своих доходов ради перехода в другое место.

Раннее появлялась информация, что Эрик тен Хаг готов попрощаться с Магуайром, учитывая, что большую часть сезона 2022/23 года он провел на скамейке запасных. Тем более что благодаря продаже игрока можно значительно пополнить летний бюджет на трансферы.

Если капитан команды не изменит свою позицию, то «Юнайтед» будет очень сложно продать его, не говоря уже о том, что его не отдадут за бесценок. Велика вероятность, что Магуайр останется «красным дьяволом» еще как минимум на сезон.

3 комментария

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xxxp
В каждой уважающей себя команде есть свой чемодан без ручки… ))
+3
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stanvixx
Ну если Харри не заинтересован в сокращении своих доходов, значит и не огорчится просидеть на бенче значительную часть сезона. Тут и смысла церемониться с его игровым временем у тренера нет, да и с капитанской повязкой, кстати, тоже. Кесарю кесарево, пусть зарабатывает футболист.
+1
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Данил Кулинский
Захочет играть - пойдет на снижение лички, а пока это приемник Фила Джонса
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