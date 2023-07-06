По данным The Athletic, «Манчестер Юнайтед» примет решение о будущем Мэйсона Гринвуда до начала сезона 2023/24.

22-летний нападающий выбыл из строя после обвинений своей девушки в сексуальном насилии. По итогам расследования обвинения были сняты, но «Манчестер Юнайтед» проводит внутренний анализ произошедшего.

И теперь, спустя 154 дня после начала этих внутренних процедур, клуб склоняется к тому, чтобы оставить Гринвуда, а не расторгнуть с ним контракт.

The Athletic утверждает, что Эрик тен Хаг готов вернуть Гринвуда в основную команду. Официальные лица клуба решают, будет ли лучше отправить его в аренду или оставить на «Олд Траффорд». Пока единого мнения на этот счет нет.

А вы хотели бы видеть Мэйсона в «МЮ» в будущем сезоне?