United Tweets
Блог

«МЮ» склоняется к сохранению Мейсона Гринвуда в команде после 154 дней расследования

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Мэйсон Гринвуд Мэйсон Гринвуд
Футбол Футбол

По данным The Athletic, «Манчестер Юнайтед» примет решение о будущем Мэйсона Гринвуда до начала сезона 2023/24.

22-летний нападающий выбыл из строя после обвинений своей девушки в сексуальном насилии. По итогам расследования обвинения были сняты, но «Манчестер Юнайтед» проводит внутренний анализ произошедшего.

И теперь, спустя 154 дня после начала этих внутренних процедур, клуб склоняется к тому, чтобы оставить Гринвуда, а не расторгнуть с ним контракт.

The Athletic утверждает, что Эрик тен Хаг готов вернуть Гринвуда в основную команду. Официальные лица клуба решают, будет ли лучше отправить его в аренду или оставить на «Олд Траффорд». Пока единого мнения на этот счет нет.

А вы хотели бы видеть Мэйсона в «МЮ» в будущем сезоне?

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artur Chilat
Оставлять , однозначно . И так напов нету
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Malik Seferbekov
Так это было очевидно учитывая то,что на ТО выделено маловато денег и едва хватит на трансфер Онаны. Решфорд,Гарначо,Гринвуд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romaroman26
Ответ Malik Seferbekov
Так это было очевидно учитывая то,что на ТО выделено маловато денег и едва хватит на трансфер Онаны. Решфорд,Гарначо,Гринвуд
редко, когда в топ клубе так много воспитанников в основе выходят)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий