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Романо - о продаже «МЮ» шейху Джассиму: «Ситуация все та же, это очень сложная история»

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Отвечая на вопрос об обновлении информации о поглощении «Манчестер Юнайтед», Фабрицио Романо сказал GIVEMESPORT: «Ситуация все та же, так что это очень сложная история.

Вещи, безусловно, происходят за кулисами. Это подтверждено на 100%».

Сэр Джим Рэтклифф и шейх Джассим бин Хамад Аль Тани — две стороны, надеющиеся купить клуб, но до сих пор не ясно, кто из претендентов окажется победителем.

Согласно сообщению The Guardian, шейх Джассим, по-видимому, сомневается, что Глейзеры вообще хотят продать клуб.

Издание отмечает, что прошло четыре недели с тех пор, как катарская группа разместила предложение «бери или оставь», и они до сих пор ничего не ответили.

2 комментария

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Леонид Ботвинник
В порядочном обществе глейзеров уже давно закопали бы.
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Руслан Чесебиев
Эта семейка напоминает кротов из старого мультфильма про Дюймовочку
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