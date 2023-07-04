Маркус Рэшфорд недавно ответил на вопросы болельщиков в ТикТок. Один из пользователей спросил, кто лучший игрок, с которым он когда-либо играл.

26-летний футболист ответил, но не смог ограничиться одним партнером по команде и вместо этого выбрал двух.

«Лучший игрок или игроки, с которыми я когда-либо играл, это Криштиану Роналду и Уэйн Руни. Я не смог выбрать только одного».

Рэшфорд провел с Роналду сезон-2021/22 и осень-2022, прежде чем португалец покинул «МЮ». Время, проведенное Рэшфордом с Руни, пришлось на начало его карьеры, когда он только пробивался в первую команду.