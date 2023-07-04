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«Не смог выбрать одного». Рэшфорда попросили назвать лучшего партнера в карьере – он рассказал сразу о двух

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Футбол Футбол

Маркус Рэшфорд недавно ответил на вопросы болельщиков в ТикТок. Один из пользователей спросил, кто лучший игрок, с которым он когда-либо играл.

26-летний футболист ответил, но не смог ограничиться одним партнером по команде и вместо этого выбрал двух.

«Лучший игрок или игроки, с которыми я когда-либо играл, это Криштиану Роналду и Уэйн Руни. Я не смог выбрать только одного».

Рэшфорд провел с Роналду сезон-2021/22 и осень-2022, прежде чем португалец покинул «МЮ». Время, проведенное Рэшфордом с Руни, пришлось на начало его карьеры, когда он только пробивался в первую команду.

As England leave out captain Wayne Rooney and don't say a word, his torch passes to Marcus Rashford | The Independent | The Independent

4 комментария

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Булат Нуртдинов
Бруно Фернандеш, который сделал наибольшее количество голевых пасов на Рэшфорда в этом сезоне: Я для тебя шутка какая-то?
+4
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+4
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TravenS
Ответ Perhat Penayew
Классный ответ Браво👍👍👍
Причём тут вообще Клаудио Браво?
+5
-2
+3
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Perhat Penayew
Классный ответ Браво👍👍👍
0
0
0
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Может смысл вопроса заключался в не плане лучший партнёр, а статус игрока с которым ему довелось поиграть.
0
0
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