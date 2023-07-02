Формально сейчас Де Хеа безработный.

Его контракт с «Юнайтед» закончился, новое соглашение не подписано. По данным Sky Sports, «дьяволы» должны были возобновить переговоры с испанцем после его свадьбы. Торжество состоялось 1 июля, но кажется, что ситуация с новым контрактам голкипера так и не прояснилась.

В дело оперативно вмешался «Аль-Наср», который серьезно настроился подписать Де Хеа.

По информации The Sun, саудовский клуб сделал Давиду предложение, по которому голкипер будет зарабатывать 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В «МЮ» голкипер получал 375 тысяч фунтов в неделю, по новому контракту он будет зарабатывать гораздо меньше.

Более того, «дьяволы» сперва предложили Де Хеа новое соглашение с пониженной зарплатой, затем отозвали его и составили новый контракт на ухудшенных условиях, утверждает The Athletic.

Увезет ли «Аль-Наср» Де Хеа к Роналду? Или вратарь все же останется в «Юнайтед»?