В январе прошлого года Гринвуд был задержан в своем доме, игрока «МЮ» подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством.

Недавно англичанин возобновил тренировки. Если верить сообщениям в прессе, пока «Юнайтед» не готов выпускать Мэйсона на поле. Но клуб думает над тем, чтобы отправить игрока в аренду, утверждает Daily Mail. За вариант с арендой выступает лично Тен Хаг. По данным источника, «дьяволы» рассматривали команды из Испании, Италии и Турции.

Похоже, за Гринвудом пришел клуб из Серии А. Речь идет о «Роме», которую возглавляет Моуринью.

По данным The Sun, Жозе связался с полузащитником, чтобы обсудить его переход в «Рому» на правах аренды.

Источник сообщил изданию: «Моуринью позвонил отцу Мэйсона, а также поговорил с самим игроком. Жозе сказал ему, что лучший выход из его нынешней ситуации — начать играть в футбол, со временем все проблемы исчезнут. Гринвуд хочет вновь играть и просто ждет, когда «Юнайтед» сообщит ему, что его ждет в будущем».

Мэйсон и Моуринью, разумеется, знакомы по «МЮ». В 2018 году тренер включил полузащитника молодежки в состав основной команды на предсезонный тур по США. Осенью того же года Гринвуд подписал профессиональный контракт с клубом, но уже в декабре «Олд Траффорд» покинул Жозе.

И все же Особенный отлично знает, на что способен Мэйсон. Вариант с арендой поможет «Юнайтед» сохранить некогда перспективного футболиста, а сам полузащитник наконец сможет получить игровую практику.

Как вам вариант с переездом Гринвуда в Рим к Моуринью?