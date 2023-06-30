United Tweets
Блог

Уже 1 июля Де Хеа станет свободным агентом, но переговоры с «Юнайтед» все еще откладываются. Но почему?

Клубы Клубы
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Все дело в любви ❤️

«Манчестер Юнайтед» попросил Давида Де Хеа не искать себе новый клуб, несмотря на то, что его контракт истекает сегодня ночью (30 июня). Манкунианцы хотят провести с ним личные переговоры, но игрок пока занят немного другим.

Испанский вратарь женится в эти выходные, как сообщили The Sun, ESPN и Daily Mail. Клуб хочет, чтобы игрок спокойно провел свой отпуск в Испании и насладился медовым месяцем, а уже потом начинать переговоры.

Де Хеа согласовал условия нового контракта с «Юнайтед», но клуб отозвал свое предложение, чтобы еще больше сократить его зарплату.

Параллельно манкунианцы ведут переговоры с миланским «Интером» о трансфере Андре Онаны, и вот-вот должно поступить первое предложение. Сообщается, что итальянская команда запрашивает 50-60 миллионов евро, и «красные дьяволы» готовы удовлетворить эти условия.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий