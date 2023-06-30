Все дело в любви ❤️

«Манчестер Юнайтед» попросил Давида Де Хеа не искать себе новый клуб, несмотря на то, что его контракт истекает сегодня ночью (30 июня). Манкунианцы хотят провести с ним личные переговоры, но игрок пока занят немного другим.

Испанский вратарь женится в эти выходные, как сообщили The Sun, ESPN и Daily Mail. Клуб хочет, чтобы игрок спокойно провел свой отпуск в Испании и насладился медовым месяцем, а уже потом начинать переговоры.

Де Хеа согласовал условия нового контракта с «Юнайтед», но клуб отозвал свое предложение, чтобы еще больше сократить его зарплату.

Параллельно манкунианцы ведут переговоры с миланским «Интером» о трансфере Андре Онаны, и вот-вот должно поступить первое предложение. Сообщается, что итальянская команда запрашивает 50-60 миллионов евро, и «красные дьяволы» готовы удовлетворить эти условия.