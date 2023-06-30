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Лисандро снова в строю! Защитник первым вернулся в Каррингтон, чтобы приступить к тренировкам

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Мы скучали.

Лисандро Мартинес поделился новостью, которую ждали мы все — вчера он вернулся в Каррингтон, чтобы приступить к первым тренировкам.

Он опубликовал в своих соцсетях фотографию входа на базу, подписав ее: «Так счастлив быть здесь!»

Центрального защитника «Манчестер Юнайтед» очень не хватало на последних этапах прошлого сезона. Аргентинец выбыл из строя в апреле из-за травмы плюсневой кости, которую он получил в матче с «Севильей» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. Ему потребовалась операция и долгая реабилитация, но теперь он в полной готовности.

Ожидается, что он примет участие в первом товарищеском матче манкунианцев против «Лидса» 12 июля в Осло.

Большинство игроков команды Эрика тен Хага должны приступить к тренировкам на следующей неделе. Дополнительные дни отдыха будут только у тех, кто выступал в составе своих сборных в начале лета. 

1 комментарий

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Otabek Usmonov
Let’s go.
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