«Я плачу»: сэр Джим Рэтклифф рассказал, как вмешивался в командные дела в «Ницце»
Потенциальный владелец «Манчестер Юнайтед» сэр Джим Рэтклифф признался, что пытался приказать тренеру "Ницы" выбрать определенных игроков.
В отрывке из новой книги, опубликованном в «Times», Рэтклифф показал свою склонность вмешиваться в командные дела, объясняя свое разочарование тем, что новоприобретенные Росс Баркли и Аарон Рэмзи не играли достаточно под руководством тогдашнего тренера Люсьена Фавра.
«Это сводит меня с ума. Я все время говорю спортивному директору Дэйву: «Скажите ему». А Дэйв говорит: «Я не могу говорить Фавру, кого брать — он тренер».
Поэтому я говорю: «Ну, я плачу заработную плату». Серьезно, я не хочу вмешиваться, но в этом есть смысл», — сказал Рэтклифф в отрывке.
Рэтклифф уволил Фавра в январе, заменив его Дидье Дигаром, который финишировал на девятом месте в Лиге 1.
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