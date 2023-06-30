Потенциальный владелец «Манчестер Юнайтед» сэр Джим Рэтклифф признался, что пытался приказать тренеру "Ницы" выбрать определенных игроков.

В отрывке из новой книги, опубликованном в «Times», Рэтклифф показал свою склонность вмешиваться в командные дела, объясняя свое разочарование тем, что новоприобретенные Росс Баркли и Аарон Рэмзи не играли достаточно под руководством тогдашнего тренера Люсьена Фавра.

«Это сводит меня с ума. Я все время говорю спортивному директору Дэйву: «Скажите ему». А Дэйв говорит: «Я не могу говорить Фавру, кого брать — он тренер».

Поэтому я говорю: «Ну, я плачу заработную плату». Серьезно, я не хочу вмешиваться, но в этом есть смысл», — сказал Рэтклифф в отрывке.

Рэтклифф уволил Фавра в январе, заменив его Дидье Дигаром, который финишировал на девятом месте в Лиге 1.