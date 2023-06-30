Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд был замечен со звездой реалити-шоу «Остров любви» Натальей Зоппой в Малибу после расставания с невестой Люсией Лои.

The Sun утверждает, что Рэшфорд был замечен выходящим из японского ресторана Nobu в Малибу с бывшей участницей Острова Любви. 25-летний парень расстался со своей невестой Лои только в прошлом месяце, пара была помолвлена с мая 2022 года. Нападающий «Манчестер Юнайтед» был с Лои с 15 лет.

Зоппа родилась в Манчестере. Сейчас 23-летняя модель и инфлюенсер проживает в США.