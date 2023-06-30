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Маркус Рэшфорд был замечен со звездой реалити-шоу

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд был замечен со звездой реалити-шоу «Остров любви» Натальей Зоппой в Малибу после расставания с невестой Люсией Лои.

The Sun утверждает, что Рэшфорд был замечен выходящим из японского ресторана Nobu в Малибу с бывшей участницей Острова Любви. 25-летний парень расстался со своей невестой Лои только в прошлом месяце, пара была помолвлена с мая 2022 года. Нападающий «Манчестер Юнайтед» был с Лои с 15 лет.

Зоппа родилась в Манчестере. Сейчас 23-летняя модель и инфлюенсер проживает в США.

3 комментария

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2ran
Перспективная фамилия)
+2
0
+2
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Тема Зоппы нераскрыта, с тыльной стороны
0
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Daniyar Shukenov
модель и инфлюенсер?!
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