8 комментариев

30 июня у Де Хеа закончится контракт с «Юнайтед», соглашение до сих пор не продлено.

Голкипер получил от «МЮ» новое ухудшенное предложение, сообщает The Athletic. По данным Daily Mail, инициатива исходила от Тен Хага.

Ситуация с контрактом Давида выглядит крайне запутанной. Такое отношение клуба к голкиперу не нравится легенде «дьяволов» – Рио Фердинанду:

«То, достаточно хорош Де Хеа или нет, подлежит обсуждению. Он столько всего дал этому клубу. Он служил этому клубу 12 лет, как и я. Он был игроком года, столько раз показывал просто феноменальный футбол. Порой Давид был лучшим игроком «Юнайтед». Конечно, за столько лет были моменты, когда все шло не очень хорошо. Временами он немного терял форму. Может, он потерял уверенность в себе, но, в целом, он замечательно послужил клубу».

Фердинанд заявил, что Де Хеа должен согласиться с ролью запасного вратаря, если не может выполнять требования Тен Хага. При этом Рио убежден, что испанец заслуживает лучшего отношения:

«Я немного опустошен, если честно. Из-за того, как клуб ведет себя в этой ситуации. Думаю, клуб в долгу перед игроком, который пробыл в команде так долго. Игрок должен быть уверен в том, что он любим. Если и расставаться с футболистом после стольких лет, то делать это нужно на достойных условиях».

Согласны с мнением Рио? По вашему, «Юнайтед» ведет себя с Де Хеа корректно?