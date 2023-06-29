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«Я немного опустошен»: Фердинанд расстроен тем, как «Юнайтед» поступает с Де Хеа. Давид вот-вот станет свободным агентом

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30 июня у Де Хеа закончится контракт с «Юнайтед», соглашение до сих пор не продлено.

Голкипер получил от «МЮ» новое ухудшенное предложение, сообщает The Athletic. По данным Daily Mail, инициатива исходила от Тен Хага.

Ситуация с контрактом Давида выглядит крайне запутанной. Такое отношение клуба к голкиперу не нравится легенде «дьяволов» – Рио Фердинанду:

«То, достаточно хорош Де Хеа или нет, подлежит обсуждению. Он столько всего дал этому клубу. Он служил этому клубу 12 лет, как и я. Он был игроком года, столько раз показывал просто феноменальный футбол. Порой Давид был лучшим игроком «Юнайтед». Конечно, за столько лет были моменты, когда все шло не очень хорошо. Временами он немного терял форму. Может, он потерял уверенность в себе, но, в целом, он замечательно послужил клубу».

Фердинанд заявил, что Де Хеа должен согласиться с ролью запасного вратаря, если не может выполнять требования Тен Хага. При этом Рио убежден, что испанец заслуживает лучшего отношения:

«Я немного опустошен, если честно. Из-за того, как клуб ведет себя в этой ситуации. Думаю, клуб в долгу перед игроком, который пробыл в команде так долго. Игрок должен быть уверен в том, что он любим. Если и расставаться с футболистом после стольких лет, то делать это нужно на достойных условиях».

Согласны с мнением Рио? По вашему, «Юнайтед» ведет себя с Де Хеа корректно?

8 комментариев

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Greenteller1
Я и сам не понимаю отношения клуба и фанатов. Как быстро все забыли как он целыми сезонами тащил всю команду. Как он выигрывал важные матчи, тащил на последних секундах. Это ветеран и легенда клуба которая по вратарям вряд ли очень далека от Ван Дер Сара. Он был свидетелем эпохи Сэра Алекса. И возмужал на наших глазах. Да Сэр Алекс говорил, что порой ради пользы клуба нужно прощаться порой с очень хорошими парнями, но Давид однозначно заслуживает огромного уважения. Поражаюсь неблагодарности людей.
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stanvixx
Ну так надо было тогда и Фила Джонса переподписывать ещё на пять лет, с зарплатой 300 тысяч фунтов. Из благодарности за приятные воспоминания. Он ведь "свой, родной, столько лет в клубе, ещё застал золотые времена САФа, а мы такие сентиментальные трепетные и ранимые..." Что за бред 🤦
Чел перестал тянуть уровень уже на протяжении нескольких лет, подводит команду своими регулярными ляпами и неуверенной игрой. Ну нельзя же быть размазнёй, в конце концов. Вот в чём Тен Хаг хорош, так это в том, что он знает чего хочет, не боится об этом сказать и действует. Роналду не тянул - присел, Рэшфорд опоздал - наказан, футболист не вписывается в концепцию тренера - всего хорошего. Так должно быть, интересы клуба - превыше всего.
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Чёрный тюльпан
Фердинанд может свой клуб создать и пригласить туда Де Хеа, если такой умный. Я бы хотел посмотреть в деле на этого управленца, когда нужно своим рублём рисковать, а не болтать языком, как он делает перманентно после завершения карьеры. Все эти бывшие игроки МЮ уже изрядно утомили, им бы пора подзавалить свои тупые #########, потому что ничего дельного предложить никто из них не в состоянии. Ты либо в профессиональном спорте, который является полноценной бизнес-единицей, и тогда Давидик собирает свои манатки, либо мы в двором футболе, где есть место сантиментам, и тогда Де Хеа продолжает позорно стоять в раме клуба.
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Alex_RMN
Клуб в долгу перед ним?! Серьезно? Он просто так играл, за коврижки? Ему ахрененно высокую з/п платили, он выполнял свою работу. С какого перепуга клуб еще должен быть в долгу перед ним
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Football poet
ДеХеа итак провел в клубе 12 лет, и дал все что мог. Если МЮ хочет быть в числе лучших, то надо расставаться с ДеХеа и брать вратаря современной формации.

Одним словом, футбол изменился, а ДеХеа нет, а Манчестер Юнайтед надо двигаться дальше
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Александр Андреев
Вроде как ему предложили контракт, и не маленький. + организовать для него матч. Он сам себя так повел, большую зарплату ему никто не даст, разве что арабы.
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Александр Маликов
Ответ Football poet
ДеХеа итак провел в клубе 12 лет, и дал все что мог. Если МЮ хочет быть в числе лучших, то надо расставаться с ДеХеа и брать вратаря современной формации. Одним словом, футбол изменился, а ДеХеа нет, а Манчестер Юнайтед надо двигаться дальше
Вообще-то у него золотая перчатка в этом сезоне..
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Ksandvankneshas
Ответ Greenteller1
Я и сам не понимаю отношения клуба и фанатов. Как быстро все забыли как он целыми сезонами тащил всю команду. Как он выигрывал важные матчи, тащил на последних секундах. Это ветеран и легенда клуба которая по вратарям вряд ли очень далека от Ван Дер Сара. Он был свидетелем эпохи Сэра Алекса. И возмужал на наших глазах. Да Сэр Алекс говорил, что порой ради пользы клуба нужно прощаться порой с очень хорошими парнями, но Давид однозначно заслуживает огромного уважения. Поражаюсь неблагодарности людей.
Прощаться тоже нужно вовремя. К сожалению, у нас очень затягивают с прощаниями.
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