Выбор остался небольшой...

Прошло более семи месяцев с тех пор, как Глейзеры объявили, что они готовы на продажу клуба, но до сих пор неясно, кто станет владельцем «красных дьяволов» в следующем сезоне.

Шейх Джассим бин Хамад Аль-Тани и сэр Джим Рэтклифф все еще называются главными претендентами на покупку, причем катарец, как сообщается, «все больше уверен» в том, что он выйдет победителем из этой гонки. Также вероятен вариант, что в итоге Глейзеры не примут ни одно из предложений и оставят клуб себе из-за внутренних противоречий.

Между тем, финансовый обозреватель одного из самых авторитетных изданий в США Bloomberg Дэвид Хеллиер заявил, что предложение Рэтклиффа обречено на провал, потому что оно не устраивает миноритарных акционеров «Юнайтед».

Выступая в эфире United View, Хеллиер сказал:

«Я узнал от советников «Манчестер Юнайтед», что предложение [Рэтклиффа] в его нынешнем виде обречено на провал. Причина в том, что он предлагает структуру, которая выкупит часть Глейзеров — мажоритарных акционеров — и ничего не предложит миноритариям.

Миниоритарные акционеры — слегка агрессивные фонды, в основном из США, но есть и из Великобритании. Мне сказали, что они отправили правлению письмо, в котором говорилось: «Если вы предпочтете это предложение, которое нанесет нам ущерб, не даст никакой выгоды и в конечном итоге оставит нас с подешевевшими акциями, в то время как Глейзеры получат все, мы подадим в суд».

В «Манчестер Юнайтед» мне сказали, что у них есть три независимых директора, и они никогда, никогда, никогда не будут рекомендовать это предложение при таких угрозах.

Так что либо разберитесь с угрозой, реструктурируйте это предложение, либо поговорите с акционерами, заставьте их сказать, чего они хотят, и найдите способ дать им это, или все будет кончено. По сути, мне сказали, что предложение Рэтклиффа мертво».

Видимо, в сухом остатке на следующий сезон остается два варианта: либо Глейзеры остаются у руля, либо выиграет шейх Джассим.

Остается надеяться, что скоро мы наконец узнаем, чем же все закончится.