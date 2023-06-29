Санчо, или Туда и обратно.

По информации BILD, «Боруссия Дортмунд» пристально следит за ситуацией с Джейдоном Санчо в «МЮ».

Немецкий клуб заинтересовался футболистом, узнав, что манкунианцы готовы летом продать игрока.

«Дортмунд» считает, что £45 млн хватит, чтобы вернуть 23-летнего английского футболиста на «Сигнал Идуна Парк».

Санчо не смог произвести впечатление на Эрика тен Хага, поэтому высока вероятность, что футболист покинет «МЮ», но только, если поступит достойное предложение.

В прошедшем сезоне Санчо набрал 6+3 результативных действий в 26 матчах АПЛ.

Футболист присоединился к «МЮ» два года назад - трансфер обошелся манкунианцам в €84 млн.