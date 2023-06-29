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💣 «Боруссия» внимательно следит за ситуацией с Санчо. Дортмундцы рассчитывают вернуть игрока за £45 млн

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Санчо, или Туда и обратно.

По информации BILD, «Боруссия Дортмунд» пристально следит за ситуацией с Джейдоном Санчо в «МЮ».

Немецкий клуб заинтересовался футболистом, узнав, что манкунианцы готовы летом продать игрока.

«Дортмунд» считает, что £45 млн хватит, чтобы вернуть 23-летнего английского футболиста на «Сигнал Идуна Парк».

Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Джейдона Санчо - Чемпионат

Санчо не смог произвести впечатление на Эрика тен Хага, поэтому высока вероятность, что футболист покинет «МЮ», но только, если поступит достойное предложение.

В прошедшем сезоне Санчо набрал 6+3 результативных действий в 26 матчах АПЛ.

Футболист присоединился к «МЮ» два года назад - трансфер обошелся манкунианцам в €84 млн.

4 комментария

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QWertY
Да хоть 35. Все будут за
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Артем Гладских
Санчо хороший игрок. Нужен и МЮ и Борусии . Думаю всё же он вернётся в борусию.
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Dm Kznts
ну так предлагайте.
второй сезон прошёл.
уже понятно что была трансферная ошибка.
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kaviknat
Ответ QWertY
Да хоть 35. Все будут за
А кто играть будет? Амад? Или Гарначо во всех матчах?
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