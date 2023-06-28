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«Юнайтед» отозвал свое предложение Де Хеа, чтобы сделать новое с ухудшенными условиями. Инициатором этого поступка был один человек

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И у него есть на то причины.

Вчера The Athletic сообщил, что «Юнайтед» сделал Давиду Де Хеа новое ухудшенное предложение. Клуб решил отказался от условий, на которых был согласован новый контракт, предложив вратарю еще сильнее урезать зарплату.

Как сообщает журналист Daily Mail Крис Уилер, инициатором этого решения был Эрик тен Хаг.

Главный тренер не уверен в Де Хеа после неудачно проведенного сезона. Испанский голкипер лично привез несколько голов, совершал нелепые ошибки, а его неумение играть ногами известно всему миру. Тен Хагу не нравится перспектива того, что Давид может остаться первым вратарем команды.

Изначально испанец хотел продолжить свою карьеру на «Олд Траффорд», поэтому согласился на условия манкунианцев, однако клуб отозвал свое предложение и сделал новое с еще менее выгодными условиями.

Де Хеа рассматривает это предложение, но вероятность того, что игрок уйдет, очень велика. Его контракт истекает 30 июня, и после этой даты голкипер может покинуть команду в качестве свободного агента.

1 комментарий

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Ivchev
Спасибо и удачи!
Это легенда клуба, но время подошло. Футбол изменился, а Давид нет.
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