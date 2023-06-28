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«Меня несправедливо осудили в обществе». Антони впервые прокомментировал слова бывшей девушки, которая обвинила его в побоях

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Дал первые показания.

Недавно бывшая девушка игрока «Юнайтед» Антони, Габриэла Каваллин, обвинила его в нанесении побоев. Причем, по ее утверждению, такое случалось систематически. Девушка настроена серьезно и уже вместе со своим адвокатом подала заявление в полицию. Разбираться в ситуации будут британские правоохранительные органы.

Все это время Антони хранил молчание и никак не комментировал происходящее. По-видимому он ждал каких-то официальных действий со стороны экс-подруги, так как, возможно, считал, что дальше простых публичных обвинений дело не дойдет. Сегодня игрок в своих социальных сетях впервые прервал молчание:

«Впервые захотел выступить публично после того, как я дал показания в полицейском участке. Против меня ведется следствие, связанное с ложными обвинениями в агрессии. До поры до времени я молчал, чтобы ничто не помешало следствию, но все эти дни я и моя семья страдали в тишине.

Я родился и вырос в очень бедной общине, где никогда не сталкивался с подобной ситуацией. Ложное обвинение в агрессии вызвало несправедливое общественное осуждение.

После завершения расследования будет доказана моя невиновность. Есть уверенность, что справедливость восторжествует, а ущерб, нанесенный моему имиджу, останется в прошлом. Благодарю всех за бесчисленные послания поддержки, полученные мной в этот очень трудный момент».

2 комментария

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mekan meredov
Покажет ли МЮ двойные стандарты? Исключив Гринвуда на сезон и сохраняя интригу заиграет ли в этом клубе, применит ли те же санкции за схожую ситуацию к Антони?
Руководство будут клоунами если этого не произойдет!
#glazersout
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