Похоже, что у Джейдона нет будущего в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Mail, «красные дьяволы» готовы продать вингера в летнее трансферное окно.

Предложения в размере 45 миллионов фунтов стерлингов было бы достаточно для «Манчестер Юнайтед», чтобы разрешить 23-летнему игроку уйти в клуб и позволить ему продолжить свою карьеру в другом клубе.

Санчо, который два года назад перешел на «Олд Траффорд» из дортмундской «Боруссии» за 73 миллиона фунтов стерлингов, забил всего девять голов в 55 матчах Премьер-лиги за «красных дьяволов».