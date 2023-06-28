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Ого! «Манчестер Юнайтед» хочет продать Санчо этим летом и готов снизить цену на 30 миллионов фунтов😱😱😱

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Похоже, что у Джейдона нет будущего в «Манчестер Юнайтед».

Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» готов принять предложение о снижении цены на Джейдона Санчо этим летом (надежность: 4 звезды)

Как сообщает Daily Mail, «красные дьяволы» готовы продать вингера в летнее трансферное окно.

Предложения в размере 45 миллионов фунтов стерлингов было бы достаточно для «Манчестер Юнайтед», чтобы разрешить 23-летнему игроку уйти в клуб и позволить ему продолжить свою карьеру в другом клубе.

Санчо, который два года назад перешел на «Олд Траффорд» из дортмундской «Боруссии» за 73 миллиона фунтов стерлингов, забил всего девять голов в 55 матчах Премьер-лиги за «красных дьяволов».

4 комментария

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Dm Kznts
возможно это будет правильным решением
+4
0
+4
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kaviknat
Продайте всех и расформируйте клуб, чтобы не мучаться
+2
-2
0
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Рамиль Кизимов
У него огроменная личка, её считанные клубы потянут. В грядущем сезоне у него и Каземиро будут самые большие зарплаты в команде
0
0
0
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Dm Kznts
Ответ Рамиль Кизимов
У него огроменная личка, её считанные клубы потянут. В грядущем сезоне у него и Каземиро будут самые большие зарплаты в команде
Каз её отрабатывает
0
0
0
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