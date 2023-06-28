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Невилл рассказал о самом страшном дне в жизни – он был шафером на свадьбе Дэвида Бекхэма

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В интервью The Guardian Гари Невилл сказал: «Быть на свадьбе Дэвида Бекхэма было одним из самых страшных дней в моей жизни. Почему?

Представьте себе, мне было всего 24 года, а я был шафером одного из самых известных футболистов. Виктория (жена Дэвида) и Spice Girls тогда тоже были феноменом.

Я должен был произносить речь в течение 15 минут в комнате, полной знаменитых артистов, и стараться быть смешным. Я не стендап-комик, так что это была тяжелая работа, но я думаю, что все прошло хорошо».

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились 4 июля 1999 года в замке Люттрелстаун под Дублином после двухлетних отношений. На церемонии присутствовали многие звезды и сотрудники «Манчестер Юнайтед», но шафером был выбран Невилл.

Throwback: David and Victoria Beckham tie the knot (1999) » Life After Football

1 комментарий

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Cheldon
В интервью The Guardian Гари Невилл сказал: «Быть на свадьбе Дэвида Бекхэма было одним из самых «страшных» дней в моей жизни. Представьте себе, мне было всего 24 года, а я был шафером одного из самых известных футболистов. Spice Виктория тогда тоже была феноменом».
Сделав небольшую вахтанговскую паузу, как требует его современная работа медийного человека, и отбросив всю «сми-мишуру», приписываемую ему спортивными и светскими журналистами, Гари добавил: «Врать не буду! Было Круто!».
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