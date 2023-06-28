В интервью The Guardian Гари Невилл сказал: «Быть на свадьбе Дэвида Бекхэма было одним из самых страшных дней в моей жизни. Почему?

Представьте себе, мне было всего 24 года, а я был шафером одного из самых известных футболистов. Виктория (жена Дэвида) и Spice Girls тогда тоже были феноменом.

Я должен был произносить речь в течение 15 минут в комнате, полной знаменитых артистов, и стараться быть смешным. Я не стендап-комик, так что это была тяжелая работа, но я думаю, что все прошло хорошо».

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились 4 июля 1999 года в замке Люттрелстаун под Дублином после двухлетних отношений. На церемонии присутствовали многие звезды и сотрудники «Манчестер Юнайтед», но шафером был выбран Невилл.