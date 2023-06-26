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Фанаты «Манчестер Юнайтед» проголосовали за то, чтобы клуб продал 13 игроков, включая Де Хеа

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Фанаты «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы клуб продал 13 игроков в трансферном окне, и это не считая Зидана Икбала.

MEN Sport попросила читателей высказать свое мнение о каждом члене старшей команды и проголосовать за то, следует ли их оставить или продать. Если менее 50% избирателей хотели, чтобы игрок остался в клубе, они попадали в колонку продажи.

Харри Магуайр финишировал в конце списка: всего 11,1% болельщиков считают, что ему следует остаться в клубе, в то время как у Алекса Теллеса, Эрика Байи, Донни ван де Бека и Антони Марсьяля было менее 20% одобрения.

Брэндон Уильямс, Энтони Эланга, Дин Хендерсон, Фред, Скотт Мактомини, Натан Бишоп, Теден Менги и Де Хеа также получили менее 50% голосов, хотя Давид набрал 49,6% голосов.

2 комментария

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coca boom
Все по факту.
От всех кто здесь перечислен нужно избавляться как можно скорее, если МЮ хочет развиваться дальше.
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Ivchev
Ответ coca boom
Все по факту. От всех кто здесь перечислен нужно избавляться как можно скорее, если МЮ хочет развиваться дальше.
Играть кто будет?
Пусть сначала продадут клуб, начнут работать на трансферном рынке реально. А то останутся с 15 игроками...
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