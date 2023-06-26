Фанаты «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы клуб продал 13 игроков в трансферном окне, и это не считая Зидана Икбала.

MEN Sport попросила читателей высказать свое мнение о каждом члене старшей команды и проголосовать за то, следует ли их оставить или продать. Если менее 50% избирателей хотели, чтобы игрок остался в клубе, они попадали в колонку продажи.

Харри Магуайр финишировал в конце списка: всего 11,1% болельщиков считают, что ему следует остаться в клубе, в то время как у Алекса Теллеса, Эрика Байи, Донни ван де Бека и Антони Марсьяля было менее 20% одобрения.

Брэндон Уильямс, Энтони Эланга, Дин Хендерсон, Фред, Скотт Мактомини, Натан Бишоп, Теден Менги и Де Хеа также получили менее 50% голосов, хотя Давид набрал 49,6% голосов.