Фанаты «Манчестер Юнайтед» проголосовали за то, чтобы клуб продал 13 игроков, включая Де Хеа
Фанаты «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы клуб продал 13 игроков в трансферном окне, и это не считая Зидана Икбала.
MEN Sport попросила читателей высказать свое мнение о каждом члене старшей команды и проголосовать за то, следует ли их оставить или продать. Если менее 50% избирателей хотели, чтобы игрок остался в клубе, они попадали в колонку продажи.
Харри Магуайр финишировал в конце списка: всего 11,1% болельщиков считают, что ему следует остаться в клубе, в то время как у Алекса Теллеса, Эрика Байи, Донни ван де Бека и Антони Марсьяля было менее 20% одобрения.
Брэндон Уильямс, Энтони Эланга, Дин Хендерсон, Фред, Скотт Мактомини, Натан Бишоп, Теден Менги и Де Хеа также получили менее 50% голосов, хотя Давид набрал 49,6% голосов.
От всех кто здесь перечислен нужно избавляться как можно скорее, если МЮ хочет развиваться дальше.
Пусть сначала продадут клуб, начнут работать на трансферном рынке реально. А то останутся с 15 игроками...