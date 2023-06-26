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«Манчестер Юнайтед» договорился о первом трансфере: это не то, что вы ожидали

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«Манчестер Юнайтед» близок к заключению первой сделки летнего трансферного окна: юноша «Уотфорда» Гарри Амасс соглашается перейти на «Олд Траффорд».

«Красные дьяволы» рассматривали возможность перехода 16-летнего защитника в течение некоторого времени и, похоже, склоняются к тому, чтобы заручиться его услугами.

Сейчас он считается одним из самых ярких молодых талантов в Англии, и «Юнайтед» придется покопаться в карманах, чтобы подписать его.

Из-за того, что ему еще не исполнилось 18 лет, «красным дьяволам» придется выплатить «Уотфорду» компенсацию.

«Уотфорд» хотели бы оставить Амасса на «Викаридж Роуд».

1 комментарий

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Руслан Чесебиев
Понеслись топовые трансферы!
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