«Манчестер Юнайтед» близок к заключению первой сделки летнего трансферного окна: юноша «Уотфорда» Гарри Амасс соглашается перейти на «Олд Траффорд».

«Красные дьяволы» рассматривали возможность перехода 16-летнего защитника в течение некоторого времени и, похоже, склоняются к тому, чтобы заручиться его услугами.

Сейчас он считается одним из самых ярких молодых талантов в Англии, и «Юнайтед» придется покопаться в карманах, чтобы подписать его.

Из-за того, что ему еще не исполнилось 18 лет, «красным дьяволам» придется выплатить «Уотфорду» компенсацию.

«Уотфорд» хотели бы оставить Амасса на «Викаридж Роуд».