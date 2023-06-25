Эдди Джонсон, экс-игрок «Юнайтед», в беседе с Manchester Evening News рассказал, как его пищевой рацион изменила легенда «дьяволов»:

«Я 10 лет не ел сливочного масла из-за Гари Невилла! Я тогда боролся с жировыми отложениями, это было очень важно. Однажды Гари увидел, как я за завтраком намазываю масло на тост, и крикнул через всю столовую: «Эдди, я уверен, что в твоем организме слишком много жира». И я просто застыл. Но от масла я все же отказался, даже когда я ушел из клуба, я не ел сливочного масла!»

Джонсон признался, что в конечном итоге благодарен Невиллу за советы:

«Иногда я не хотел видеть Гари, но когда я уходил из клуба, то понял, что он предъявлял требования, которым необходимо соответствовать игроку первой команды. Некоторые люди это понимают, а я, вероятно, нет. Но я учел эти уроки, они помогают мне во всем, что я делаю сейчас. Поэтому я многим обязан клубу».

Эдди находился в структуре «МЮ» с 1999 по 2006 год. В финале Молодежного Кубка Англии 2003 года он сумел забить. Но в основе «дьяволов» у англичанина не получилось, он отыграл всего один матч за первую команду.

Конец игровой карьеры Джонсон провел в США. С 2014 года Эдди занимает должность главного тренера шотландской команды «Данди» U20.

Интересно, а его подопечным разрешено есть сливочное масло?